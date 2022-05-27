Директора «Тороса» вызвали в Следственный комитет из-за надругательства над воспитанником со стороны членов команды

Директора ХК «Торос» вызвали в Следственный комитет.

Ранее юридическая компания «Гордон и сыновья» сообщила, что один из подростков, занимавшийся в школе фарм-клуба , подвергся «насильственным извращенным действиям» со стороны членов своей команды. Утверждается, что 11-летние хоккеисты также окунали жертву головой в унитаз и мочились мальчику на лицо.

«Сейчас нахожусь в отделе Следственного комитета. Пока идет расследование, мы никаких комментариев не даем.

После расследование позиция клуба будет представлена», – сказал Александр Николаев.

«Торос» за надругательство над членом команды 2010 года рождения отчислил трех воспитанников. Тренер отстранен от работы