«Торос» за надругательство над членом команды 2010 года рождения отчислил трех воспитанников. Тренер отстранен от работы

ХК «Торос» выступил с заявлением о надругательствах над воспитанником школы.

Ранее юридическая компания «Гордон и сыновья» сообщила, что один из подростков, занимавшийся в школе фарм-клуба , подвергся «насильственным извращенным действиям» со стороны членов своей команды. Утверждается, что 11-летние хоккеисты также окунали жертву головой в унитаз и мочились мальчику на лицо.

«В связи с появившимися в средствах массовой информации публикациями о происшествии на турнире в г. Туймазы с участием воспитанников спортивной школы ХК «Торос» клуб считает необходимым сообщить следующее.

С момента обращения родителей несовершеннолетнего воспитанника нашего клуба о совершении в отношении него противоправных действий, руководство ХК «Торос» находилось во взаимодействии с родителями пострадавшего ребенка.

Сразу после обращения родителей несовершеннолетнего клуб провел соответствующее служебное расследование, в результате которого тренер спортивной школы ХК «Торос» 2010 года рождения был отстранен от работы с командой.

Одновременно за совершение проступков, дискредитирующих их как представителей спортивной школы ХК «Торос», были отстранены от занятий трое воспитанников команды «Торос-2010». После проведения тренерского совета спортшколы было принято решение об отчислении этих воспитанников.

С самого начала событий, учитывая несовершеннолетие участников, мы старались соблюсти соответствующую конфиденциальность. Для хоккейного клуба «Торос» важно, чтобы наши воспитанники соблюдали правильные нравственные и общегражданские ценности. Клуб, безусловно, осуждает противоправные действия в любой форме в отношении воспитанников и пресекает подобные случаи.

В настоящий момент Нефтекамское межрайонное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан проводит соответствующую проверку, клуб находится в полном взаимодействии с правоохранительными органами. Дальнейшие комментарии будут даны по результатам этой проверки», – говорится в заявлении .