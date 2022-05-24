Гендиректор «Югры» об уходе Епанчинцева: «Диалог по формированию нового тренерского штаба уже ведется»

Василий Филипенко прокомментировал уход Вадима Епанчинцева из «Югры».

46-летний тренер возглавил .

«Югру» также покинул старший тренер .

«Мы благодарим Вадима Сергеевича и Виктора Павловича за эти три славных года, проведенных в нашей команде.

Под руководством команда дважды стала победителем регулярного чемпионата и завоевала Кубок Петрова в прошлом году, а также установила несколько клубных рекордов и рекордов лиги. Амбициозный тренерский дуэт решил принять новый вызов, и в этом мы желаем им успехов!

Диалог по формированию нового тренерского штаба уже ведется, подыскиваем кандидатуру такого наставника, который мог бы обеспечить и выполнение самых высоких турнирных задач, а также уделял особое внимание профессиональному росту нашей югорской молодежи.

О выборе нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время на наших официальных ресурсах», – сказал генеральный директор «Югры».