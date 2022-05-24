Епанчинцев возглавил «Амур»

объявил о назначении на пост главного тренера.

Ранее 46-летний специалист работал в «Югре». Он возглавлял клуб с 2019 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат и Кубок Петрова в ВХЛ.

В нынешнем сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, но уступил в полуфинале плей-офф петербургскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии и получил бронзовые награды.

В сезоне-2017/18 Епанчинцев возглавлял «Спартак». Ранее он также работал в «Сарыарке» из ВХЛ и молодежных командах «Мытищинские Атланты» и «Спартак».

Полный тренерский штаб Епанчинцева в «Амуре» будет объявлен позднее.