Кожевников о «Витязе»: «Клуб остался у разбитого корыта, когда легионеры взбрыкнули. Тут нужен кризисный тренер – Светлов»

считает, что без легионеров «Витязь» остался у разбитого корыта.

– Как восприняли вчерашнее назначение Вячеслава Буцаева главным тренером ?

– Начнем с того, что не совсем понимаю ситуацию в подмосковном клубе. Например, до сих пор не ясно, где он будет играть – в Балашихе, Подольске, Мытищах или где-то еще. Получается, бывшую команду Чехова основательно мотает по Подмосковью, мягко говоря, не последнему региону страны.

Другой загадочный момент – тренерский. Давайте честно, прошлый сезон новичок завалил, «Витязь» даже не боролся за плей-офф. Тем не менее руководство терпеливо отнелось к молодому тренеру, не уволило, позволило сохранить лицо. И, как оказалось, только для того, чтобы он весной все бросил и сам ушел – помощником к Олегу Знарку в «Ак Барс». Удивительно!

Читал, что «Витязь» рассматривал в роли нового тренера Вадима Епанчинцева из «Югры». Это тренер-игровичок, наш, «спартаковский», стиль. Но «Витязь» решил выбрать жесткую армейскую дисциплину – и назначил Вячеслава Буцаева.

– Насколько правильное это решение?

– Мне трудно судить. Вы же знаете, что сегодня у нас в хоккее многое решают внешние факторы – знакомства, агенты, бизнес и прочее.

На месте «Витязя» я бы рассматривал тех тренеров, которые живут хоккеем. Например, , который способен поставить игру даже с игроками уровня ВХЛ, что он доказывал в «Адмирале». Интересна и кандидатура Епанчинцева, в Ханты-Мансийске у него самая яркая команда ВХЛ.

– Получится ли в «Витязе» у Буцаева?

– Трудный вопрос. Буцаев – уважаемый в хоккейном мире человек, с характером, но ему не позавидуешь.

Дело в том, что подмосковная команда в последние годы держалась на плаву за счет легионеров. Возможно, это была ошибка, в «Витязе» приличная школа, надо было наигрывать свою молодежь. В итоге сегодня, когда многие легионеры в взбрыкнули и лимит скорее всего сократят, «Витязь» остался у разбитого корыта.

Считаю тут нужен именно кризисный тренер. Моя кандидатура – Светлов, – сказал двукратный олимпийский чемпион.