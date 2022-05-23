Главный тренер «Югры» Епанчинцев возглавит «Амур»

Вадим Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее этот пост покинул Михаил Кравец.
Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего в прошлом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат и Кубок Петрова в ВХЛ.
В нынешнем сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, но уступил в полуфинале плей-офф петербургскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии и получил бронзовые награды.
Ранее генеральный директор «Югры» заявил, что тренер подпишет новый контракт в ближайшее время.