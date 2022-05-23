Главный тренер «Югры» Епанчинцев возглавит «Амур»

Теги Амур Вадим Епанчинцев НХЛ Югра Михаил Кравец ВХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее этот пост покинул Михаил Кравец

Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего в прошлом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат и Кубок Петрова в ВХЛ.

В нынешнем сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, но уступил в полуфинале плей-офф петербургскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии и получил бронзовые награды.

Ранее генеральный директор «Югры» заявил, что тренер подпишет новый контракт в ближайшее время.  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные