Епанчинцев продолжит возглавлять «Югру». Контракт будет подписан в ближайшее время

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Вадим Епанчинцев продолжит возглавлять «Югру»

«Все решено в хорошую сторону, Вадим остается.

Контракт пока еще не подписывали, подпишем в ближайшее время», – сообщил генеральный директор клуба Василий Филипенко.

Ранее стало известно, что Епанчинцев может возглавить «Витязь». Вчера стало известно, что на пост главного тренера подмосковного клуба назначен Вячеслав Буцаев. 

Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего специалиста в сезоне-2020/21 клуб из Ханты-Мансийска стал обладателем Кубка Шелкового пути и Кубка Петрова.

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