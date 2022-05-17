Епанчинцев продолжит возглавлять «Югру». Контракт будет подписан в ближайшее время

продолжит возглавлять «Югру».

«Все решено в хорошую сторону, Вадим остается.

Контракт пока еще не подписывали, подпишем в ближайшее время», – сообщил генеральный директор клуба Василий Филипенко.

Ранее стало известно, что Епанчинцев может возглавить . Вчера стало известно, что на пост главного тренера подмосковного клуба назначен Вячеслав Буцаев.

Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего специалиста в сезоне-2020/21 клуб из Ханты-Мансийска стал обладателем Кубка Шелкового пути и Кубка Петрова.