Епанчинцев продолжит возглавлять «Югру». Контракт будет подписан в ближайшее время

Вадим Епанчинцев продолжит возглавлять «Югру».
«Все решено в хорошую сторону, Вадим остается.
Контракт пока еще не подписывали, подпишем в ближайшее время», – сообщил генеральный директор клуба Василий Филипенко.
Ранее стало известно, что Епанчинцев может возглавить «Витязь». Вчера стало известно, что на пост главного тренера подмосковного клуба назначен Вячеслав Буцаев.
Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего специалиста в сезоне-2020/21 клуб из Ханты-Мансийска стал обладателем Кубка Шелкового пути и Кубка Петрова.