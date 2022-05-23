Илья Николаев о жизни в США: «Увидел разные города, места очень колоритные. Стал по-другому себя чувствовать, перевернул страницу и начал с чистого листа»

Нападающий Илья Николаев рассказал о жизни и хоккее в США.

Бывший нападающий «Локомотива» подписал контракт новичка с , который задрафтовал его три года назад в третьем раунде под 88-м номером. В минувшем сезоне 20-летний форвард выступал за «Трай-Сити» в USHL.

– В USHL играет мало россиян, особенно с началом ковида. Что там вообще за хоккей и каков уровень?

– Если сравнивать, то, мне кажется, что USHL сильнее, чем в МХЛ. Здесь площадка меньше, и все намного быстрее. Ты должен быстрее думать, потому что скорости другие. Это и развивает, нужно принимать решение за доли секунды.

– В какой хоккей играют там?

– По-разному. В конференции, где я играл, есть и мастеровитые креативные игроки, а есть те, кто просто бежит, играет в форчек и принимает силовые приемы. Хоккей тут разносторонний. И когда ты можешь совмещать разные вещи, это классно. Тут есть такие двусторонние игроки, которые могут и создать момент из ничего, и которые могут за шайбу побороться.

– Вы жили в семье или самостоятельно?

– В первый месяц было очень тяжело, был языковой барьер. Жил я в семье с двумя прекрасными людьми, которые во всем мне помогали и поддерживали меня. Постепенно начал понимать язык и разговаривать с партнерами. Но я жил в небольшом городе, поэтому, может, не вкусил американской жизни. Однако все равно чувствовалась разница в менталитете.

– Ваша команда базировалась в штате Небраска, это настоящее сердце США. Какая там жизнь?

– Мы жили в небольшом городе, но постоянно ездили на выезды по Небраске. Увидел разные города, места действительно очень колоритные. Очень много маленьких городков по 40-100 тысяч населения. Было интересно ездить, тем более выезды были небольшими, самый длинный – 5-6 часов. При этом успел посмотреть на людей и на страну.

– Стали больше улыбаться за этот год?

– Ой, вообще, да. Этот год во всех смыслах, и в моральном, и в хоккейном, получился в плюс. Даже чувствовать здесь себя стал по-другому. Перевернул страницу и начал с чистого листа.

– Вы получали стипендию?

– Денег вообще не было. Здесь тебя полностью обеспечивают. Живешь в семье, форму, экипировку, одежду – все дают, но денег не платят, – сказал Николаев.