Смит о Макдэвиде: «У «Эдмонтона» хорошие шансы на победу, когда лучшие игроки показывают лучший хоккей в карьере в плей-офф»

отметил игровые действия .

«Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» (4:1, 2-1) в третьем матче серии Кубка Стэнли.

Канадский форвард сделал три результативных передачи и завершил игру с показателем полезности «плюс 4».

«Это демонстрирует следующее: когда ваши лучшие игроки показывают лучший хоккей в своей карьере в плей-офф, то у вашей команды действительно хорошие шансы на победу», – сказал голкипер «Ойлерс».

«Эдмонтон» прибил «Калгари» за один период – три гола абсолютно одинаковые! Макдэвид просто божит