Хет-трик Эвандера Кэйна за 6 минут – 6-й в списке самых быстрых в истории Кубка Стэнли

Эвандер Кэйн вошел в список топ-6 самых быстрых хет-триков в Кубке Стэнли.
Нападающий «Эдмонтона» сделал натуральный хет-трик во втором периоде третьего матча серии против «Калгари» (4:1).
Кэйн забросил три шайбы подряд ровно за шесть минут.
Его хет-трик стал шестым в списке самых быстрых в истории плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Тиму Керру, который 1985 году забил три гола за 3 минуты и 24 секунды.
Также меньше времени для хет-трика, чем Кэйну, потребовалось Юхану Франзену (3:26), Брендан Шенахан (4:16), Марио Лемье (4:40), Петру Климе (5:13) и Кевину Стивенсу (5:55).
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