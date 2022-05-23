Хет-трик Эвандера Кэйна за 6 минут – 6-й в списке самых быстрых в истории Кубка Стэнли

вошел в список топ-6 самых быстрых хет-триков в Кубке Стэнли.

Нападающий «Эдмонтона» сделал натуральный хет-трик во втором периоде третьего матча серии против «Калгари» (4:1).

Кэйн забросил три шайбы подряд ровно за шесть минут.

Его хет-трик стал шестым в списке самых быстрых в истории плей-офф . Рекорд принадлежит Тиму Керру, который 1985 году забил три гола за 3 минуты и 24 секунды.

Также меньше времени для хет-трика, чем Кэйну, потребовалось (3:26), (4:16), (4:40), Петру Климе (5:13) и Кевину Стивенсу (5:55).

«Эдмонтон» прибил «Калгари» за один период – три гола абсолютно одинаковые! Макдэвид просто божит