Защитник «Калгари» Андерссон: «Нужно остановить Макдэвида – он доминировал. Остановить всей пятеркой, один игрок не сможет это сделать»

Теги Кубок Стэнли Калгари Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Расмус Андерссон Хоккей

Расмус Андерссон заявил, что «Калгари» нужно остановить успешную игру Коннора Макдэвида.

«Калгари» проиграл «Эдмонтону» (1:4) в третьем матче серии Кубка Стэнли.

Макдэвид сделал три результативных передачи. Канадец первым в истории набрал 2+ очка в 9 из 10 первых матчей сезона плей-офф.

«Мы проиграли второй период со счетом 0:4. Мы позволили одному игроку доминировать. Наш второй период был недостаточно хорош.

Нам просто нужно остановить Макдэвида – всем вместе, всей пятеркой, включая вратаря.

Мы должны остановить его как единое целое. Один человек не может остановить Коннора. Мы должны остановить его вместе», – сказал защитник «Флэймс».

«Эдмонтон» прибил «Калгари» за один период – три гола абсолютно одинаковые! Макдэвид просто божит

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные