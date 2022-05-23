Защитник «Калгари» Андерссон: «Нужно остановить Макдэвида – он доминировал. Остановить всей пятеркой, один игрок не сможет это сделать»

Расмус Андерссон заявил, что нужно остановить успешную игру .

«Калгари» проиграл (1:4) в третьем матче серии Кубка Стэнли.

Макдэвид сделал три результативных передачи. Канадец первым в истории набрал 2+ очка в 9 из 10 первых матчей сезона плей-офф.

«Мы проиграли второй период со счетом 0:4. Мы позволили одному игроку доминировать. Наш второй период был недостаточно хорош.

Нам просто нужно остановить Макдэвида – всем вместе, всей пятеркой, включая вратаря.

Мы должны остановить его как единое целое. Один человек не может остановить Коннора. Мы должны остановить его вместе», – сказал защитник «Флэймс».

«Эдмонтон» прибил «Калгари» за один период – три гола абсолютно одинаковые! Макдэвид просто божит