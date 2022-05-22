Александр Еременко: «Знарок берет игроков своей харизмой. Он умеет настроить команду»

поделился воспоминаниями о работе с тренером Олегом Знарком.

– Как ты так хорошо сошелся со Знарком? Вроде по темпераменту вы совершенно разные люди.

– Знарок всегда говорит как есть. Этим он и берет нас, игроков. А еще – своей харизмой. Вот умеет он настроить команду. Так это все преподнести, что ребят реально торкало, брало за душу.

А ведь это очень важно. Потому что мы в команде все разные, у каждого «тараканов» полно. Но всех нужно объединить, подобрать такие слова, чтоб они тебя задели. Олег Валерьевич умеет это делать, – сказал экс-вратарь .