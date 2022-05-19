Еременко выиграл приз «За верность хоккею»

получил от приз «За верность хоккею».

Награждение состоялось на церемонии закрытия сезона.

Также на награду претендовали ( ) и ( ).

42-летний Еременко в минувшем сезоне одержал 251-ю победу в составе и побил клубный рекорд Владимира Мышкина. В плей-офф он помог команде обыграть «Северсталь» в серии первого раунда. По окончании чемпионата трехкратный обладатель Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры.

«Очень волнуюсь – наверное, так не волновался даже когда играл в финалах. Это вдвойне приятнее.

С сегодняшнего дня я заканчиваю карьеру. Насколько она была хорошая или плохая, судить вам – здесь много профессионалов, моих кумиров, спасибо вам за поддержку.

Спасибо моей семье – жене и детям – спасибо родителям, что привели меня в спорт. Спасибо тем, кто в меня верил, и тем, кто в меня не верил – эти люди толкали меня на что-то большее, на будущие достижения.

Спасибо родному «Динамо», без него я себя не вижу. Это, наверное, навсегда», – сказал Еременко.