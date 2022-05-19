Иван Бочаров: «Моя зарплата в «Локомотиве» будет меньше, чем в «Динамо». На данном этапе она не столь важна»

Иван Бочаров прокомментировал свой переход в «Локомотив» из «Динамо».
– Насколько тяжело было покидать «Динамо»? Все-таки вы воспитанник клуба. Даже сына назвали Лев Иванович.
– Я играл за «Динамо» пять лет в КХЛ и около десяти, если брать всю систему с детской командой. Когда нет результата, хочется выигрывать. Думаю, что перемены должны пойти мне на пользу.
– Могли бы остаться в «Динамо», если бы там не начали сокращать бюджет?
– Мой уход не связан с этой ситуацией. Еще раз повторю, моей задачей было сменить обстановку.
– Почему вы думаете, что смена обстановки вам поможет?
– Когда ты долго находишься в одной команде и нет результата, нужно пробовать что-то новое.
– Слышали мнение, что вам было непросто выбраться из тени Александра Еременко, легенды «Динамо».
– Такого не было. У нас замечательные отношения. Надеюсь, что таковыми они останутся. Да, я стал заложником ситуации, когда Александр многого добился в «Динамо», вернувшись из Уфы. Задал высокую планку, выиграл два Кубка Гагарина, дважды став лучшим игроком плей-офф. И кто бы ни пришел в команду, его будут равнять по заслугам с Еременко.
– Были ли разговоры с руководством «Динамо» после окончания сезона?
– Все шло через агента. Потом уже я поговорил с Алексеем Николаевичем Сопиным. Спасибо всем сторонам, потому что в нынешней ситуации перейти из клуба в клуб в статусе ограниченно свободного агента очень непросто.
– Деньги играли роль при переходе?
– Моя зарплата в «Локомотиве» будет меньше, чем в «Динамо». На данном этапе она не столь важна. Гораздо важнее показывать тот уровень, на котором я могу играть, – сказал вратарь.