Александр Еременко: «Тренером в КХЛ быть не хочу. Планирую работать в структуре «Динамо» с ребятами из академии и основного состава»

Александр Еременко надеется помочь молодым вратарям системы «Динамо».
19 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ Еременко получил приз «За верность хоккею».
«Для меня это особенный день, так как закончил карьеру. Потрясающе, именно так мне и хотелось повесить коньки на гвоздь.
Не знаю, буду ли делать какой-то прощальный матч. Сам заниматься этим не стану, но, возможно, «Динамо» что-то организует.
Тренером в КХЛ по-прежнему быть не хочу. Планирую работать в структуре «Динамо» и работать с ребятами, начиная с академии и заканчивая основным составом.
Надеюсь, смогу помочь молодым вратарям своим опытом», – сказал Еременко.