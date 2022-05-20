Александр Еременко: «Тренером в КХЛ быть не хочу. Планирую работать в структуре «Динамо» с ребятами из академии и основного состава»

надеется помочь молодым вратарям системы .

19 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ Еременко получил приз «За верность хоккею».

«Для меня это особенный день, так как закончил карьеру. Потрясающе, именно так мне и хотелось повесить коньки на гвоздь.

Не знаю, буду ли делать какой-то прощальный матч. Сам заниматься этим не стану, но, возможно, «Динамо» что-то организует.

Тренером в КХЛ по-прежнему быть не хочу. Планирую работать в структуре «Динамо» и работать с ребятами, начиная с академии и заканчивая основным составом.

Надеюсь, смогу помочь молодым вратарям своим опытом», – сказал Еременко.