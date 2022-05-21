Овечкин о 3-м месте «Динамо» в РПЛ: «Медали есть медали. Не знаю, почему так произошло»

Александр Овечкин высказался о поражении «Динамо» в матче РПЛ с «Сочи» (1:5).
Клуб занял третье место в чемпионате России.
«Не могу ничего сказать. Медали есть медали. Что есть, то есть. Не знаю, почему так произошло. Кубок? Ожидаю победы.
Есть ли мысли еще поиграть в России и закончить тут карьеру? Спросите у сына, куда мы поедем. Сейчас на лифте вниз. А дальше не знаю.
Рекорд Гретцки? Посмотрим. Поживем увидим», – сказал нападающий «Вашингтона».
В финале Кубка России 29 мая команда сыграет со «Спартаком». Овечкин может посетить матч.
Овечкин с сыном ударили в гонг на 85-й минуте матча РПЛ «Динамо» – «Сочи»