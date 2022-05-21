Овечкин о том, чего ждет от финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»: «Надеюсь, победы»

сообщил, что ждет от ФК «Динамо» победы в финале Кубка России.

В матче 30-го тура РПЛ клуб проиграл «Сочи» со счетом 1:5. «Динамо» заняло третье место в чемпионате России.

В финале Кубка России 29 мая команда сыграет со «Спартаком». Овечкин может посетить матч.

«Что жду от финала Кубка России между и «Спартаком»? Надеюсь, победы.

Читаю ли комментарии о себе? Да, спасибо огромное всем болельщикам за поддержку», - сказал форвард .

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых. Он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.