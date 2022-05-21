Овечкин о том, чего ждет от финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»: «Надеюсь, победы»

Александр Овечкин сообщил, что ждет от ФК «Динамо» победы в финале Кубка России.
В матче 30-го тура РПЛ клуб проиграл «Сочи» со счетом 1:5. «Динамо» заняло третье место в чемпионате России.
В финале Кубка России 29 мая команда сыграет со «Спартаком». Овечкин может посетить матч.
«Что жду от финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»? Надеюсь, победы.
Читаю ли комментарии о себе? Да, спасибо огромное всем болельщикам за поддержку», - сказал форвард «Вашингтона».
Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых. Он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.