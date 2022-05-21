Овечкин о том, будет ли следить за ЧМ по хоккею 2022: «Нет. Что там смотреть?»

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Александр Овечкин сообщил, что не будет следить за ЧМ по хоккею 2022.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

– Вы будете поглядывать за хоккейным чемпионатом мира?

– Нет. Вообще нет.

– Без сборной России вообще никак?

– Ну, а что там смотреть?

– У вас есть мечта еще раз сыграть за сборную России? Последний раз это было на чемпионате мира в Братиславе в 2019 году.

– Если будет возможность, я всегда готов. Выступать за сборную страны – это большая честь. Я не ставлю точку. Если буду нужен тренерам, то почему нет? – сказал форвард «Вашингтона».

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