Андрей Мартемьянов: «Мерфи – своеобразный товарищ, но играть в хоккей умеет. Я бы от него не отказался»

считает, что у очень сильная и устойчивая психика.

– Кирилл Фастовский говорил, что переговоры по легионерам вести вполне реально. Какие позиции вы бы хотели усилить?

– В первую очередь хотелось бы, чтобы вернулся Сятери. Отношусь к нему с большим уважением. У него очень хорошие отношения с нашим тренером вратарей Вадимом Тарасовым. Вообще в их вратарском блоке царила только абсолютная поддержка друг друга. Вадим создал такую атмосферу, что все друг другу были как братья.

Дальше будем смотреть по ситуации. Сейчас нужно определиться с российскими хоккеистами. Пока все в процессе обсуждения. Но я бы не отказался и от Тревора Мерфи. Пусть он и довольно своеобразный товарищ, но играть в хоккей он умеет. Команде он спать не дает, это точно.

– В чем проявляется его своеобразность?

– Просто приведу один пример. Если не ошибаюсь, то в том же матче с минчанами именно он переломил игру. «Горим? Да какая разница! Надо идти вперед!» Своими действиями в атаке он завел команду. Не просто разговорами на скамейке, а своей раскованностью на льду. Это такой человек, которого сложно загнать в угол. В этом плане у него очень сильная и устойчивая психика.

Он игрок более атакующего плана, который очень быстро принимает решения в большинстве. Плюс у него есть прекрасные пас, бросок и катание. Да, есть пробелы в обороне. Та же силовая борьба не его конек. Но идеальных игроков нет. У него достаточно сильных сторон, которые перекрывают слабые, – сказал главный тренер .