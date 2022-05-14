Мартемьянов об атмосфере в «Сибири»: «Подлецов не было, таких убираем сразу. Советская модель, руководили правильные ветераны»

Главный тренер рассказал о советской модели атмосферы в команде.

– Вы говорили, что не терпите подлецов. В прошлогодней «Сибири» такие люди были?

– Нет, таких людей не было. Бывают моменты в жизни команды, когда любая фраза опытного или заслуженного игрока может отрицательно повлиять на некоторых молодых парней. Но откровенных подлецов не было. Таких мы убираем сразу. Обычно такие люди очень быстро вылетают из команды.

Атмосфера в команде была нормальной. Точно знаю, что капитан и ребята постарше осаживали тех, кого начинало «заносить». Это нормальная жизнь внутри раздевалки. Именно это мы и хотели видеть.

Это советская модель, когда раздевалкой руководили правильные ветераны. Игроки так или иначе сами должны регулировать конфликты и убирать негатив. Считаю, что нам получилось создать такую обстановку, – сказал .