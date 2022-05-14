Андрей Мартемьянов: «Виктор Комаров не устроил нас своей игрой в центре. Ему не хватало стабильности»

высказался об уходе из «Сибири»

– Клуб практически сразу объявил, что команду покинет Виктор Комаров, у которого был контракт на следующий сезон. Чем он не устроил тренерский штаб?

– Скажу честно, Виктор не устроил нас своей игрой в центре. Я вижу игру центрального нападающего по-другому. Плюс ему не хватало стабильности – он может провести один матч на выдающемся уровне, а после в течение нескольких игр идти по нисходящей.

Центральный – это связующий человек, который должен играть и в обороне, и в атаке. На нем завязан переход из обороны в атаку – сейчас очень многое строится именно через центра. У Комарова же были очень сильные перепады. Да и он уже в том возрасте, когда мы вправе требовать от него стабильности и результата.

Буду только рад, если у него пойдут дела в новой команде, – сказал главный тренер .