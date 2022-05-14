Андрей Мартемьянов: «Чайковски писал, что хочет приехать в Россию с семьей. Мы его очень ждем»

высказался об отъезде легионеров из «Сибири».

– Как отнеслись к отъезду легионеров после начала плей-офф?

– Конечно, жаль, что парни уехали. Нам их точно не хватало – они были одними из лидеров «Сибири». Но это их выбор. Не собираюсь никого осуждать. Насколько знаю, очень большое давление оказывалось на их семьи. Из-за этого парни очень сильно переживали.

Когда с командой прощались Йокипакка и Сятери, они поблагодарили нас и попросили правильно понять их. Мы не можем принуждать кого-то. Это ведь люди – у всех есть свои семьи, которые переживают за них. Я общался со знакомыми из , и, насколько мне известно, никто по собственному желанию уезжать не хотел.

– Слеза не накатывала, когда Йокипакка и Сятери прощались с командой?

– Конечно, на душе у всех было не очень хорошо. Парни были основной частью нашей команды. Они играли в «Сибири» уже не первый год. Тот же Сятери подошел ко мне и признался, что ему тяжело уезжать.

– В Словакии сейчас нет такого давления на спортсменов. Как обстоит ситуация с ?

– Он обещал приехать летом. Когда уезжал, сказал мне: «Тренер, я сейчас отдохну, потом начну готовиться к началу сборов. Я хочу играть в России, и хочу играть за «Сибирь».

Михал всегда физически готов на 200%. Плюс он писал, что хочет приехать в Россию сразу с семьей. Посмотрим, что будет дальше. Мы его очень ждем, – сказал главный тренер .