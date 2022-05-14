Юрий Карандин: «В России проблемы с шоуменами – Ургант чего-то испугался, Петросян взял паузу. К счастью, главный судья КХЛ держит марку»

Юрий Карандин назвал главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова шоуменом.

– К сожалению, уже первый матч чемпионата мира в Финляндии показал, что в своей критике нашего судейства я был абсолютно прав. Сборная Латвии, которая привыкла к арбитражу КХЛ, по сути, стала его заложником в игре с американцами. Уже к середине матча немецко-финский дуэт Ронатш – Викман выписал латвийцам четыре удаления, сборная США дважды отличилась в неравных составах и сделала за 30 минут игру – 4:0.

Не раз говорил, что те мелкие фолы, которые в КХЛ процветают и направлены на замедление и засорение хоккея, на европейском уровне не проходят. Задержка, игра высоко поднятой клюшкой, грубость, удар клюшкой – вот за что финн и немец наказали латышских хоккеистов за первую половину матча. И все свистки – по делу.

Думаю, что в последнем плей-офф КХЛ как минимум половина этих фолов была бы пропущена. Ведь у нас арбитры, как я уже говорил, работали простенько – старались не вмешиваться, выписывали два-три штрафа и пускали игру на самотек. И это мы видели не в одном-двух матчах, а на протяжении всего плей-офф. То есть это проблема не самих арбитров, а тех, кто определяют судейскую политику КХЛ.

– Тем не менее в итоговой телепередаче о судействе главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высоко оценил работу своего корпуса...

– Со многими коллегами обсудил эту программу, всем было весело. Сегодня в России проблемы с шоуменами – Ургант чего-то испугался, Петросян взял паузу, но наш главный судья, к счастью, держит марку.

Думаю, сейчас Анисимову надо не анонсировать очередные искусственные изменения в правилах КХЛ, которые он вроде бы затеял, а садиться у телевизора и изучать европейское судейство. Первые матчи в Финляндии – очень поучительные.

– Главного арбитра раздражает ваша критика. Делаем такой вывод исходя из того, что в программе он начал уточнять, а кто такой Юрий Павлович...

– Вот это как раз воспринял спокойно. Если человек малопрофессионален и «плывет» в правилах, то откуда ему знать арбитра, который 12 сезонов входил в число лучших судей страны и на протяжении 17 лет обслуживал игры чемпионатов мира? Тут-то как раз все логично, это уровень руководства корпусом, – сказал бывший советский арбитр.