Главный арбитр КХЛ о судействе в прошедшем сезоне: «Оценил бы на твердую четверку. Не судьи были главными действующими лицами»

Главный арбитр оценил работу судей в прошедшем сезоне.

– Как в целом оцените работу арбитров и уровень судейства в КХЛ в прошедшем сезоне?

– Вошли в сезон неплохо, потом был небольшой спад, совсем небольшой. Мы его сразу скорректировали, и весь сезон я бы оценил на твердую четверку. Не судьи были главными действующими лицами на льду.

Что касается спада, это профессиональные вещи, на которые мы просили ребят обратить внимание, на те или иные трактовки, потому что работа ведется ежедневно. Как правило, самые тяжелые месяцы – это октябрь-ноябрь, когда играется львиная доля матчей, очень много переездов, – сказал .