Юрий Карандин: «Благодаря» судейству в КХЛ процветает примитивный хоккей. Не будет реформы в арбитраже – не будет прогресса»

Юрий Карандин призвал к судейской реформе в .

– Через неделю стартует чемпионат мира, присмотритесь там к судейству. Не сомневайтесь, опять увидим, что силовые приемы, жесткая игра в корпус там разрешается – но никак не мелочь, задержки, зацепы, «пиджаки».

Вот этим и отличается судейство в КХЛ и Европе. Налицо методическая ошибка. И здесь вопросы к главному арбитру КХЛ.

– В своем итоговом интервью с оптимизмом подвел итоги сезона и поставил себе и своим подопечным твердую «четверку».

– Уже говорил о том, что в нашем сообществе многие относятся к главному арбитру как к персонажу «Смехопанорамы», он ярко ведет судейское шоу на ТВ, это его конек. Вот и над последним интервью посмеялся – как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хотя и снизил себе оценку на один балл, придумав какой-то осенний кризис в судействе.

На мой взгляд, все наоборот – в регулярке судейство было нормальным, провал пошел в плей-офф, о чем говорили многие специалисты, а также тренеры – несмотря на драконовские штрафы. Но руководство судейского корпуса, похоже, этого не услышало. Значит, проблем будет еще больше.

– Анисимов сказал, что в плей-офф в Европе хоккей более грязный, чем в КХЛ.

– Этот момент из интервью больше всего повеселил и заставил задуматься об адекватности.

Посмотрите плей-офф, например, в Швеции, насколько там играют чисто, на контроле шайбы. Это заслуга в том числе и арбитров. Потом те же шведы приезжают на мировые турниры и играют в наш, отечественный, комбинационный хоккей. А сборная России, приученная к мелкому фолу, едет на Олимпиаду и от шайбы отказывается, пуляя ее по бортам. Так это не удивительно: такой примитивный хоккей процветает в КХЛ именно «благодаря» судейству!

Поэтому еще раз призываю обратить внимание на ситуацию в судейском корпусе. Не будет реформы в арбитраже – не будет прогресса у российского хоккея, – сказал бывший советский арбитр.