Главный арбитр КХЛ: «У нас хоккей чище, чем в Европе. Там намного грязнее проходят финалы»

считает, что уровень хоккея в КХЛ выше, чем в Европе.

Главный арбитр КХЛ высказался о работе судей лиги на .

– Восемь арбитров КХЛ на Олимпийских играх – благодаря чему удалось добиться такого результата?

– Наверное, просто работу поставили на поток, это раз. Во-вторых, арбитры занимаются еще и самообразованием, такое количество видеоматериалов изучают. Иногда даже мы начинаем сомневаться, а нужно ли оно им. Плюс самодисциплина и признание того уровня судейства, который есть в лиге.

Все-таки у нас уровень хоккея выше, чем в Европе. Соответственно, и уровень судейства мы должны поддерживать выше.

У нас хоккей чище – я сейчас продолжаю смотреть европейские чемпионаты, которые еще не доиграли, и там, конечно, намного грязнее проходят финалы. У нас игроки приняли и понимают, поэтому, когда приезжаешь в , тебе немного проще, – сказал главный арбитр КХЛ.

КХЛ заняла 7-е место в Европе по средней посещаемости в регулярном чемпионате-2021/22