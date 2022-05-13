Демонтированы часы обратного отсчета до МЧМ-2023 в Новосибирске. Они могут стать экспонатом на новой арене

Часы обратного отсчета до МЧМ-2023 увезли с площади Ленина в Новосибирске.

«Да, действительно, процедура демонтажа сегодня запущена. Все это согласовано с Федерацией хоккея Россия.

Часы пока будут храниться в дирекции спортивных учреждений. Дальнейшая их судьба еще решается: поступают самые разные предложения.

Одно из них – выставить объект в качестве экспоната в новую ледовую арену, когда она достроится. Чтобы была память о том, что нам была предоставлена такая честь – принимать молодежный чемпионат мира. Нами была проведена большая работа для того, чтобы подготовиться к этому событию», – сообщила пресс-секретарь Министерства спорта Новосибирской области Яна Мажинская.

28 февраля на заседании совета ИИХФ у России отобрали право на проведение МЧМ-2023. Турнир пройдет в Канаде.