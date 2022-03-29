Ковальчук об отстранении России от МЧМ: «Спорт всегда был вне политики, а тут неожиданно она влезла. Это лишило игроков возможности показать себя миру»

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Илья Ковальчук высказался о том, что Россия не сыграет летом на МЧМ-2022 в Канаде.

Ранее ИИХФ отстранила Россию от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

«Я очень расстроился за наших молодых парней.

Всегда спорт был вне политики, а тут так неожиданно она влезла. Это лишило российских игроков прекрасной возможности показать себя всему миру.

Ребятам нельзя расстраиваться. Им необходимо держать нос выше, еще усерднее тренироваться и продолжать заниматься своим любимым делом.

Я уверен, что у каждого из них еще будет возможность проявить себя на международной арене. Если не на молодежном чемпионате мира, то на взрослых турнирах мы их точно увидим!» – заявил менеджер сборной России.

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