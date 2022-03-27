Тардиф о МЧМ-2023 и Канаде: «Ничего еще не решено, США тоже хотят провести турнир. Решение будет в конце апреля»

Президент ИИХФ сообщил, что место проведения МЧМ-2023 определится в апреле.
Ранее стало известно, что ИИХФ попросила Канаду принять турнир.
«Ничего еще не решено, Федерация хоккея США тоже хочет провести МЧМ. Решение будет принято на следующем собрании Совета в конце апреля», – сказал Люк Тардиф.
Изначально МЧМ-2023 должен был проходить в Новосибирске и Омске, но ИИХФ отозвала у России право проведения турнира.
Российские клубы и сборные отстранены от соревнований под ее эгидой на неопределенный срок.