Тардиф о МЧМ-2023 и Канаде: «Ничего еще не решено, США тоже хотят провести турнир. Решение будет в конце апреля»

Теги ИИХФ молодежный чемпионат мира Федерация хоккея Канады Федерация хоккея США Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ сообщил, что место проведения МЧМ-2023 определится в апреле. 

Ранее стало известно, что ИИХФ попросила Канаду принять турнир. 

«Ничего еще не решено, Федерация хоккея США тоже хочет провести МЧМ. Решение будет принято на следующем собрании Совета в конце апреля», – сказал Люк Тардиф.

Изначально МЧМ-2023 должен был проходить в Новосибирске и Омске, но ИИХФ отозвала у России право проведения турнира.

Российские клубы и сборные отстранены от соревнований под ее эгидой на неопределенный срок.

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