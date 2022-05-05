МЧМ-2023 пройдет в канадских городах Галифакс и Монктон. Турнир перенесли из Омска и Новосибирска

Молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в Канаде.

Турнир пройдет в городах Галифакс и Монктон с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023-го.

«Мы рады, что есть возможность привезти молодежный чемпионат мира-2023 в Галифакс и Монктон. Это два прекрасных города с аренами высочайшего уровня и страстными болельщиками, которые поддерживают юношеский хоккей.

Я благодарен Федерации хоккея Канады за то, что они так быстро нашли два замечательных города-хозяина турнира, и с нетерпением его жду», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но ИИХФ перенесла чемпионат мира из России.

Канада примет молодежный чемпионат мира в 5-й раз за 7 лет.