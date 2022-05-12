Кожевников о Быкове: «Живешь в Швейцарии, она отбирает у России Евротур, но все завершается лишь громкими словами. Совсем запутался в своей дипломатии»

заявил, что Вячеслав Быков запутался в дипломатии.

– Кто для вас стал героем трансферного рынка КХЛ-2022?

– Слава Быков (смеется).

– Разъясните свою логику, Александр Викторович!

– Вячеслав Аркадьевич, работая тренером сборной, всегда был большим дипломатом, кому-то это нравилось, но я больше ценю искренних людей. Считаю, в первые недели мая Быков в своей дипломатии совсем запутался – и это выглядит забавно.

Сначала он весь сезон нахваливал , но весной, когда «Авангард» вроде бы предложил Быкову канадца сменить, отказался. Это для меня первый провал в дипломатии.

А второй – его последние выступления в прессе. Сидя в Швейцарии, критикует политиков, которые, как он утверждает, грязными руками влезли в спорт, на два года отняв у российского хоккея и в частности декабрьский турнир в Москве.

Честно, это звучит нелепо – ты живешь в Швейцарии, твоя страна отбирает у России самый дорогой для нас хоккейный турнир, но все завершается лишь громкими словами. Если солидарность с российским хоккеем есть не только в интервью, то предлагаю сыну Аркадьевича, форварду сборной Швейцарии Андрею Быкову пропустить декабрьский этап.

А еще лучше – в эти трудные времена вернуться в российский хоккей и в нем поработать. Чего в случае с мы не видим, – сказал двукратный олимпийский чемпион.