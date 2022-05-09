«Политика грязными руками залезла в спорт и другие отрасли жизни, культуры». Быков о переносе российских этапов Евротура в Швейцарию

Вячеслав Быков считает, что политика грязными руками залезла в спорт.
Бывший главный тренер сборной России высказался о том, что российских этапы Евротура перенесены в Швейцарию.
«О справедливости здесь и речи не идет.
Всем видно, что политика не просто вмешивается, а грязными руками залезла в спорт и другие отрасли жизни, культуры и экономики. Никаких сюрпризов для меня нет.
Если они решили отменить наш этап, то нужно было найти, кто его примет. Вот, нашли», – сказал Быков.
Напомним, что Россия была отстранена от Евротура на два года.