«Политика грязными руками залезла в спорт и другие отрасли жизни, культуры». Быков о переносе российских этапов Евротура в Швейцарию

считает, что политика грязными руками залезла в спорт.

Бывший главный тренер сборной России высказался о том, что российских этапы перенесены в Швейцарию.

«О справедливости здесь и речи не идет.

Всем видно, что политика не просто вмешивается, а грязными руками залезла в спорт и другие отрасли жизни, культуры и экономики. Никаких сюрпризов для меня нет.

Если они решили отменить наш этап, то нужно было найти, кто его примет. Вот, нашли», – сказал Быков.

Напомним, что Россия была отстранена от Евротура на два года.