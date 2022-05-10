Вячеслав Быков: «Хоккей близок по духу нашим ребятам. Никто в мире не проявит в нужный момент качества, чтобы вытащить чеку из гранаты и пойти на танк»

назвал хоккей близким по духу видом спорта для России.

– Не опасаетесь, что кто-то из хоккеистов может сменить гражданство для участия в турнирах и сохранения регулярной игровой практики?

– Совершенно не опасаюсь. В такие моменты и проверяются люди. Это возможность увидеть, кто есть кто рядом. Наша страна была, есть и будет богата на таланты. Хоккей – один из национальных видов спорта, который близок по духу нашим ребятам. Никто в мире не сможет в нужный момент проявить эти качества, которые дают возможность вытащить чеку из гранаты и пойти на танк.

Этот вид спорта очень подходит нам по творческой составляющей, по смекалке, быстроте и реакции. Русский спортсмен – он такой. Нам это близко.

В любом случае хоккей будет продолжать развиваться в нашей стране и никакие санкции не смогут навредить этому. Думаю, что как и в других сферах есть возможности для импортозамещения, – это и работа с тренерскими кадрами, с молодежью и оттачивание структуры клубов.

Работы непочатый край. Искать отговорки и пенять на ситуацию не стоит. Нужно засучить рукава и работать, работать, и еще раз работать, – сказал бывший главный тренер сборной России.