Александр Кожевников: «Хартли оставляет в «Авангарде» выжженную землю. Мне жаль Рябыкина»

Александр Кожевников поделился мнением о том, почему не возглавил «Авангард».

– Ваша версия – почему Быков «Авангарду» отказал?

– Так я все последние сезоны об этом говорил. Хартли сыграл на легионерах, а также на том, что «Авангард» базировался в Балашихе и по сравнению со всеми конкурентами на Востоке практически не летал. По факту, канадец оставляет в выжженную землю – молодежь за исключением Грицюка не наиграна, а легионеры помахали рукой еще на старте плей-офф. И все это будет умножено на переезд команды в Омск, а значит, и на постоянные перелеты.

Быков – хороший, разумный тренер, но, на мой взгляд, он привык работать в таких же тепличных условиях, что и Хартли. Поэтому Слава сразу понял, что ему в Омске грозит. Так зачем портить себе репутацию?

Ни в коем случае не осуждаю Быкова за это решение – как говорится, твое право. Но тем самым ты показал, что твои восхваления Хартли не были искренними...

– В итоге вакантный пост [занял] помощник Хартли – Дмитрий Рябыкин. Как оцените это назначение?

– Рябыкин – крепкий парень, можно сказать, легенда Омска. С большим уважением отношусь к нему еще с тех пор, когда он осадил канадцев из «Витязя».

Но одно дело – защищать Хартли в прессе после моих интервью, другое – разгрести все то, что ему канадцем оставлено. Первое – легко, второе – очень сложно. Честно скажу, мне Рябыкина просто жаль.

– Почему?

– В клубе его подписали только на один сезон. Но за один год в нынешних условиях серьезную команду в «Авагарде» не построишь. О чем тут говорить, если в прошлом сезоне Омск не прошел в даже в плей-офф.

Да, у «ястребов» есть неплохие ребята в , но до уровня их подтягивать минимум два-три года. А тренер, у которого короткий контракт и который вынужден выживать, не станет молодежью заниматься – и тем самым рисковать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.