Быков о переходе Войнова и Шипачева: «Ак Барс» – один из фаворитов следующего сезона, но не главный»

высказался о переходе и в .

«Конечно, собираются сильные игроки. Их реноме говорить само за себя.

Может ли повториться сценарий 2005 года? Все возможно. Это хоккей. Но я не могу сказать, что «Ак Барс» – главный фаворит следующего сезона. Один из, но не главный. Есть ЦСКА, который захочет защитить титул. СКА, «Динамо», «Авангард», «Торпедо» с новым тренером. И другие команды, которые могут навязать борьбу. Не все так просто.

Но могу сказать точно, что следующий сезон будет интересным. В этом сомнений нет. Посмотрим, как себя проявят казанцы и другие команды», – сказал бывший главный тренер сборной России.