Дриджер – 154-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. В истории лиги было 6693 игрока со 154 или менее шайбами за карьеру

Александр Овечкин пробил уже 154-го вратаря за карьеру в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2).
Он поразил ворота Криса Дриджера. Голкипер «Кракена» стал 154-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.
Только 5 игроков в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177), Марк Мессье (164), Рон Фрэнсис (157), Уэйн Гретцки (155). Такое же количество у Дэйва Андрейчука (154).
Отметим, что в истории НХЛ было 6693 игрока со 154 шайбами или менее за всю карьеру.
Овечкин остановил «Кракена»: выдал гениальный пас и забил в большинстве из офиса. До Ягра – 2 шайбы