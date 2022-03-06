Дриджер – 154-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. В истории лиги было 6693 игрока со 154 или менее шайбами за карьеру

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Александр Овечкин пробил уже 154-го вратаря за карьеру в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2). 

Он поразил ворота Криса Дриджера. Голкипер «Кракена» стал 154-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ. 

Только 5 игроков в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177), Марк Мессье (164), Рон Фрэнсис (157), Уэйн Гретцки (155). Такое же количество у Дэйва Андрейчука (154). 

Отметим, что в истории НХЛ было 6693 игрока со 154 шайбами или менее за всю карьеру. 

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