Дриджер – 154-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. В истории лиги было 6693 игрока со 154 или менее шайбами за карьеру

пробил уже 154-го вратаря за карьеру в НХЛ.

Капитан забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против (5:2).

Он поразил ворота Криса Дриджера. Голкипер «Кракена» стал 154-м вратарем, которому Овечкин забил в НХЛ.

Только 5 игроков в истории забивали большему количеству вратарей – (178), (177), (164), Рон Фрэнсис (157), (155). Такое же количество у Дэйва Андрейчука (154).

Отметим, что в истории НХЛ было 6693 игрока со 154 шайбами или менее за всю карьеру.

Овечкин остановил «Кракена»: выдал гениальный пас и забил в большинстве из офиса. До Ягра – 2 шайбы