Крайдер впервые забросил 40 шайб за сезон, ему 30 лет. Это 1-й такой случай в НХЛ с 2011 года

Крис Крайдер – 1-й игрок с 2011 года, впервые забросивший 40 шайб в возрасте 30+ лет.

Форвард забил единственный гол своей команды в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (1:2).

В его активе стало 55 (40+15) очков в 61 матче. 30-летний Крайдер впервые в карьере забросил 40 шайб за сезон.

Начиная с 2005 года, в НХЛ было 6 игроков, кому впервые удалось достигнуть отметки 40 шайб в возрасте 30+ лет.

До Крайдера преуспели Даниэль Альфредссон (2005/06, «Оттава»), (2006/07, «Тампа»), Джейсон Блэйк (2006/07, «Айлендерс»), (2009/10, «Сан-Хосе»), (2010/11, «Ванкувер»).

В гонке снайперов Крайдер делит 2-е место с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Лидирует Остон Мэттьюс («Торонто», 45 шайб).