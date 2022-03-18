Крайдер впервые забросил 40 шайб за сезон, ему 30 лет. Это 1-й такой случай в НХЛ с 2011 года

Крис Крайдер – 1-й игрок с 2011 года, впервые забросивший 40 шайб в возрасте 30+ лет.
Форвард «Рейнджерс» забил единственный гол своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:2).
В его активе стало 55 (40+15) очков в 61 матче. 30-летний Крайдер впервые в карьере забросил 40 шайб за сезон.
Начиная с 2005 года, в НХЛ было 6 игроков, кому впервые удалось достигнуть отметки 40 шайб в возрасте 30+ лет.
До Крайдера преуспели Даниэль Альфредссон (2005/06, «Оттава»), Мартен Сен-Луи (2006/07, «Тампа»), Джейсон Блэйк (2006/07, «Айлендерс»), Патрик Марло (2009/10, «Сан-Хосе»), Даниэль Седин (2010/11, «Ванкувер»).
В гонке снайперов Крайдер делит 2-е место с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Лидирует Остон Мэттьюс («Торонто», 45 шайб).