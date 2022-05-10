Валерий Каменский: «Малкин – игрок мирового класса, один из лучших хоккеистов в мире»

считает игроком мирового класса.

Форвард набрал 177-е очко в плей-офф за карьеру и стал лучшим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова.

«Женя – игрок мирового класса, один из лучших хоккеистов в лиге и в мире. Он показывает свой уровень хоккея и играет здорово. Дай бог, чтобы его не преследовали травмы, недавно он оправился от травмы и вышел на тот уровень, на котором он все время играл.

В первую очередь я хотел бы поздравить Женю и пожелать, чтобы он продолжал в том же духе, потому что плей-офф еще не закончился. Это достижение, которое войдет в его историю.

Что касается нашего хоккея, приятно, что наш соотечественник показывает высокие результаты и красивую игру на мировой арене. Надеюсь, что другие наши хоккеисты будут стараться следовать его примеру», – сказал олимпийский чемпион.