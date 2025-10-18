  • Спортс
2

Гатиятулин после 3:2 с «Барысом»: «Ак Барс» смог достать волевые качества, выиграл по буллитам. Важны правильное отношение к победам и концентрация, напоминаем ребятам об этом»

Анвар Гатиятулин оценил игру «Ак Барса» против «Барыса» в Fonbet КХЛ.

Казанский клуб одержал победу в выездном матче со счетом 3:2 Б. 

– С середины матча начала сказываться усталость, но мы смогли достать волевые качества. Несмотря на то, что соперник сравнял счет, смогли прибавить, создали достаточно моментов и одержали победу по буллитам.

– Вы продлили победную серию до семи игр. Как удается сохранять победный настрой?

– Каждая победа придает уверенность. Важно правильно воспринимать победы. Важна концентрация, об этом мы постоянно напоминаем ребятам, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
