Есмантович о результатах ЦСКА: «Оцениваем спокойно и трезво. В профессионализме Никитина не сомневаемся. Идет кропотливая работа, чтобы подготовить команду, способную бороться за Кубок»

Игорь Есмантович оценил игру ЦСКА в последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ.

В среду армейцы уступили «Локомотиву» (1:4), а в пятницу обыграли «Торпедо» (1:0).

– Оцените результаты последней выездной серии команды – поражение от «Локомотива» и победу над «Торпедо».

– Результат неоднозначный. С одной стороны, уступили в Ярославле сильному сопернику, наши ошибки привели к такому результату. В то же время собрались и одержали нужную победу в Нижнем Новгороде, вратарь и команда сыграли «на ноль», что хорошо. Игроки постаралась исправить те ошибки, из-за которых не удалось победить «Локомотив».

– Как оцените работу Игоря Никитина в матче против его бывшей команды?

– Мы спокойно и трезво оцениваем результаты команды. Никогда не сомневались и не сомневаемся в профессионализме Игоря Валерьевича. Сейчас идет планомерная и кропотливая работа, без которой невозможно подготовить команду, способную бороться за Кубок Гагарина, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Есмантович об отсутствии Спронга на выезде с ЦСКА: «Были мелкие травмы, поэтому решили дать ему паузу. Нас ждут принципиальные матчи, Дэниэл будет нужен»