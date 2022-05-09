Вайсфельд о Бочарове: «Складывается мнение, что у Ивана, как сказал профессор Преображенский, «разруха в головах»

поделился мнением об игре .

Голкипер перешел в «Локомотив» из «Динамо».

– Заиграет ли Бочаров в «Локомотиве»? Насколько я знаю Ивана, он всегда нацелен быть номером один в команде. Роль второго вратаря для него не слишком комфортна.

– Чтобы быть первым, надо играть гораздо лучше второго. И вообще, если у тебя есть какие-то психологические проблемы, то первым ты вряд ли в принципе сможешь быть. Классному стражу ворот должно быть все равно, кто у него дублер. Он выходит и играет в любой ситуации.

У меня складывается мнение, что у Бочарова, как сказал профессор Преображенский, «разруха в головах». То есть проблема именно с психологией. Иван временами показывает очень приличную игру. Это говорит о том, что он вполне может быть топ-вратарем, у него все данные для этого имеются. Но ему не хватает стабильности.

Вот возьмем для сравнения Федотова. Тоже молодой вратарь. Но он провел сезон стабильно, без явных спадов. И отчасти поэтому в итоге забрал Кубок. А Бочаров то здорово играет, то не очень. И это нервирует защитников.

Когда полевые игроки не уверены в голкипере, они начинают стараться сделать за него часть работы. И это негативно сказывается на их собственной игре, не способствует результату. Так что Бочарову надо победить собственные психологические проблемы. Тогда он сразу выйдет на более высокий уровень, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Иван Бочаров: «Не чувствовалось доверия от тренерского штаба «Динамо». Меня пытались мотивировать подписанием какого-то вратаря»