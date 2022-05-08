«Динамо» могло подписать вратаря «Питтсбурга» Доминге год назад, но сочло его слабым («Матч ТВ»)

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«Динамо» могло подписать вратаря «Питтсбурга» Луи Доминге, но сочло его слабым.

Клубы КХЛ интересовались возможностью подписания канадца в прошлое межсезонье, но в итоге отказались от этой идеи. 

«Год назад Доминге предлагался клубам КХЛ – в «Салават Юлаев», «Автомобилист», а также в московское «Динамо». Все российские клубы от него отказались.

Ближе всего к сделке было «Динамо», имевшее бюджет в 40 млн рублей на вратаря. Но в итоге бело-голубые отказались от этого голкипера, признав его неперспективным и слабым.

«Автомобилист» при тренере Билле Питерсе отказался от Доминге с подтекстом: «Он никакой, он мертвый».

При этом Доминге постоянно звонил своему агенту и спрашивал: «Ну что там, есть ко мне интерес в России?» – говорится в телеграм-канале «Матч ТВ». 

30-летний вратарь в итоге провел большую часть сезона в АХЛ. А в плей-офф из-за травм Тристана Джерри и Кейси ДеСмита стал основным вратарем «Питтсбурга».

На его счету 2 победы в серии первого раунда с «Рейнджерс» (2-1). Ранее Луи выступал в НХЛ за «Аризону» и «Тампу».

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