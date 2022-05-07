Егор Мартынов: «Динамо» – серьезный клуб с историей. Приятно быть одним из тех, кого такая команда пригласила»

Теги КХЛ Динамо Егор Мартынов Хоккей

Егор Мартынов прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

– Ты уже считаешься старожилом КХЛ. За спиной более 450 матчей в лиге и несколько разных клубов. Смена команды все еще вызывает какие-то эмоции или воспринимается как должное?

– В нашей профессии смена команды сегодня – неудивительное явление. Но это не означает, что теперь эмоций нет.

Новый клуб – это всегда новый вызов и новые задачи, для решения которых и приглашают игроков.

Московское «Динамо» – серьезный клуб с историей. Мне приятно быть одним из тех, кого такая команда пригласила.

Я чувствую свою ответственность за результат и буду выкладываться на максимум, защищая динамовские цвета.

– Были предложения от других клубов? Если да, то почему выбор пал именно на «Динамо»?

– Предложения были, но не вижу смысла это обсуждать. Я уже сделал свой выбор и принял решение выступать за «Динамо».

– С главным тренером бело-голубых уже удалось пообщаться?

– Пока нет. Соберемся на сборах, где нам расскажут о задачах и целях на сезон.

– А какие цели лично для себя ставишь в «Динамо»?

– Для себя я всегда ставлю самые амбициозные цели. На этом вообще и строится большой спорт. Но наш вид спорта командный, поэтому цель – победы именно команды! – сказал защитник московской команды.

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