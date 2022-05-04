Иван Бочаров: «Не чувствовалось доверия от тренерского штаба «Динамо». Меня пытались мотивировать подписанием какого-то вратаря»

заявил о недоверии тренерского штаба в московском «Динамо».

– официально объявил о завершении игровой карьеры, и в этой связи задам не самый очевидный вопрос: а вообще насколько сложно было играть в одной команде с легендарным вратарем? Вы пришли в команду молодым голкипером, когда Александр уже был статусным ветераном. И на протяжении следующих нескольких лет разные эксперты и болельщики ждали, что вы переиграете его и станете первым номером, и где-то порой это даже получалось, но в плей-офф он снова выходил на свой пик. Как вся эта ситуация виделась с вашей стороны?

– Да, хороший вопрос. Начнем с того, что хочешь или не хочешь, а Александр установил очень высокую планку, и в любом случае болельщики и эксперты будут равнять других вратарей «Динамо» по его заслугам.

К сожалению, на данном этапе мне не удалось добиться с командой существенных успехов – хотя бы прохода в финал Кубка Гагарина или в финал конференции, вследствие чего, как я уже и говорил, пришло время менять обстановку.

А в целом я согласен с постановкой вопроса. Каждый год складывалась ситуация, что вроде бы я первый номер, и если даже брать количество матчей, то выходило так, что я был основным голкипером в последние годы.

Но не чувствовалось той поддержки и того доверия от тренерского штаба, не хватало ощущения, что они в меня верят в любой трудной ситуации.

Последние два сезона «Динамо» пыталось меня мотивировать подписанием какого-то вратаря. Это казалось мне странным, когда можно было просто поговорить по душам, но этого разговора не было.

Да, в какой-то момент нас с Александром это подстегивало, и даже было улучшение результата, но потом ситуация возвращалась на круги своя – и мы с ним продолжали играть.

Проблема игры в плей-офф лежала в области психологии. Где-то я не справлялся с ответственностью, которая на мне лежала, – сказал голкипер, перешедший из в «Локомотив».