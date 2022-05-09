ФХР, ЦСКА, СКА, «Авангард» и другие клубы КХЛ поздравили с Днем Победы

ФХР и клубы поздравили всех с Днем Победы.

«77 лет назад победой советского народа закончилась Великая Отечественная война.

Низкий поклон тем, кто ценой своей жизни защищал Родину. Мы помним», – сказано в заявлении КХЛ.

«С Днем Победы! Здоровья и долгих лет ветеранам, вечная память павшим!» – говорится в сообщении ФХР.

«Хоккейный клуб от всей души поздравляет вас с праздником Великой Победы!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения силе духа и героизму, величайшей самоотверженности, патриотизму, верности долгу и безграничной любви к Родине защитников Отечества, которые они с невиданной силой проявили в годы суровых испытаний.

Мы благодарим ветеранов войны и тех, кто внес свой личный вклад в дело защиты Родины и в этот день желаем вам и вашим близким добра, благополучия, здоровья и мирного неба над головой!» – сообщается на сайте ЦСКА.

Также слова с поздравлениями опубликованы в социальных сетях «Динамо», , , СКА, и других клубов КХЛ.