Войнов может получить 120 млн рублей за сезон в «Ак Барсе» с учетом бонусов («СЭ»)

Зарплата Вячеслава Войнова в сезоне-2022/23 составит 75 млн рублей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», всего он может заработать 120 млн рублей за сезон.

Войнов получит 15 млн рублей, если наберет 15 очков в регулярном чемпионате.

Также он получит 30 млн рублей, если войдет в топ-3 защитников по показателю полезности и набранным очкам.

Ранее стало известно, что обменяло игрока в на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 32-летний Войнов набрал в регулярке 31 (5+26) очко в 40 матчах. В 11 матчах плей-офф на его счету 10 (5+5) баллов.