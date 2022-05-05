Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо в обмен на денежную компенсацию

объявил о переходах нападающего Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова из московского .

Бело-голубые получили за игроков денежную компенсацию, сообщает официальный сайт казанцев.

Ранее стало известно, что «Динамо» обменяет Шипачева, Войнова, а также форварда Станислава Галиева в «Ак Барс» на 1000 рублей.

Текущий контракт Шипачева действует до конца сезона-2023/24, Войнова – до конца сезона-2022/23.

35-летний Шипачев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром с 67 (24+43) очками в 48 матчах. В 11 матчах Кубка Гагарина на его счету 10 (3+7) баллов.

32-летний Войнов набрал в регулярке 31 (5+26) очко в 40 матчах. В 11 матчах плей-офф на его счету 10 (5+5) баллов.