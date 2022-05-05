Крикунов о переходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс»: «Это серьезная заявка на Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Владимир Крикунов Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Динамо Дмитрий Яшкин Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал обмен Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева в «Ак Барс».

«Видите как: в «Ак Барсе» была проблема с результативностью, с забиванием голов, скажем так. Сейчас Шипачев с Войновым придут – это уже связка. Плюс там Кагарлицкий на контракте. Еще если Яшкин вернется, то у них будет звено, которое будет забивать.

А бороться там есть кому. Там молодые ребята, они еще будут прогрессировать. Я думаю, что это серьезная заявка на Кубок Гагарина», – сказал заслуженный тренер России.

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