Крикунов о переходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс»: «Это серьезная заявка на Кубок Гагарина»

прокомментировал обмен и в .

«Видите как: в «Ак Барсе» была проблема с результативностью, с забиванием голов, скажем так. Сейчас Шипачев с Войновым придут – это уже связка. Плюс там Кагарлицкий на контракте. Еще если Яшкин вернется, то у них будет звено, которое будет забивать.

А бороться там есть кому. Там молодые ребята, они еще будут прогрессировать. Я думаю, что это серьезная заявка на Кубок Гагарина», – сказал заслуженный тренер России.