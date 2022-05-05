Генменеджер «Ак Барса»: «Шипачев и Войнов – лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень»

Марат Валиуллин считает Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова лучшими игроками КХЛ.

«Ак Барс» выменял хоккеистов у «Динамо» на денежную компенсацию.

«Шипачев и Войнов – лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень, но при этом сохранившие мотивацию для завоевания главного трофея.

Этот обмен серьезно усилил бы любую команду КХЛ, мы рады, что их новым клубом стал «Ак Барс». Их переход улучшит качество нашей игры на всех участках площадки и во всех форматах.

Мы уверены, что мастерство, лидерские качества и опыт работы с нашим тренерским штабом помогут Вадиму и Вячеславу быстро влиться в команду и показывать лучшую свою игру», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо в обмен на денежную компенсацию