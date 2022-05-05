Валерий Каменский: «Думаю, «Динамо» найдет достойную замену Шипачеву и Войнову. У них курс на омоложение команды»

прокомментировал переход и в «Ак Барс».

«Сейчас хоккей другой, для того, чтобы дойти до финала, нужно сделать огромную работу. Можно иметь отличных игроков и ничего не делать, тогда ничего не получится, но для того, чтобы показать результат, нужно создавать команду, поэтому, наверно, по игрокам «Ак Барс» – один из претендентов, но кубок выигрывает команда.

Прогноз тяжело ставить, но думаю, что «Динамо» найдет достойную замену [Шипачеву и Войнову]. У них курс на омоложение команды, поэтому так происходит», – сказал олимпийский чемпион.

Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо в обмен на денежную компенсацию